Incidente tra la Valle e San Leone, 7 feriti

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto in viale Emporium, precisamente tra le quattro strade e San Leone, già teatro di altri analoghi sinistri anche con esito mortale. In questo caso nessuno dei coinvolti versa in pericolo di vita. La paura però è stata tanta. Le parti anteriori dei due veicoli coinvolti, infatti, hanno riportato gravi danni.

Per motivi da chiarire si sono scontrate due autovetture Lancia Y. A bordo della prima 3 ragazzi e una ragazza, nell’altra un uomo, una donna, e una bambina. Scattato l’allarme sul posto per soccorrere i feriti è stato necessario l’intervento di più ambulanze del 118.

Prestate le prime cure direttamente sul posto, il personale medico ha disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Al nosocomio di contrada “Consolida” sono finiti in sette. Gli agenti della polizia Locale si stanno occupando della ricostruzione del sinistro.