“Ha incendiato terreno di sterpaglia”, arrestato piromane

Un presunto piromane è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della stazione di Cammarata, coadiuvati dai vigili urbani. A darne notizia il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane. “Ieri sera, grazie al senso civico di alcuni cittadini che hanno subito dato l’allarme, un incendio nella parte bassa del paese è stato subito spento, grazie anche al tempestivo intervento del gruppo antincendio del distaccamento della forestale di Cammarata, e dei dipendenti comunali attivati dal Centro operativo comunale, che in breve tempo hanno domato le fiamme”.

L’incendiario avrebbe appiccato il fuoco alla sterpaglia in un terreno. “Speriamo che l’accaduto possa servire da monito a coloro i quali meschinamente progettano, per motivi incomprensibili, atti a danno del nostro patrimonio. In conclusione – afferma il primo cittadino -, possiamo dire che solo un controllo capillare del territorio sia da parte degli enti preposti, ma soprattutto dei singoli cittadini, può portare a superare questa fase di massima allerta e conservare così intatto il nostro territorio”.