Due ragazzi di 14 e 15 anni di Agrigento sono rimasti feriti in un incidente stradale, che si è verificato sul viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè.

Viaggiavano a bordo di uno scooter Piaggio Liberty, che per cause in corso, si è scontrato con una Nissa Juke, condotta da una donna, di 42 anni.

I due giovani sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso. Sul posto intervenuti gli agenti della polizia Locale.