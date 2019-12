Premiazioni Tennis Club Città dei Templi.

Ulteriori importanti riconoscimenti per il Tennis Club Città dei Templi : il club del presidente Alessandro Platania sarà infatti premiato nella giornata di venerdì 13 dicembre dal CONI provinciale in occasione della “Festa dello Sport “, durante la quale verrà consegnato al club un premio per celebrare la promozione in serie C maschile di tennis.

Ma non finisce qui: nella giornata di sabato 14 dicembre il Tennis Club Città dei Templi sarà insignito di altri due premi nel corso dell’annuale “Festa del Tennis siciliano “. Il primo riguarderà il massiccio sforzo nell’organizzazione del Memorial dedicato ad Alfonso Pantalena (uno dei tre tornei più prestigiosi svoltisi in Sicilia nel corso del 2019 ), il secondo riconoscimento riguarda invece la scuola tennis del club che ha raggiunto il primo posto in classifica nella categoria BASIC in tutta la regione.