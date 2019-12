“Abusi sessuali su paziente”, arrestato medico

Un medico è stato arrestato e posto ai domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una paziente. La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Palermo Roberto Riggio, su richiesta del pubblico ministero Sergio Mistritta, dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile palermitana.

L’episodio sarebbe avvenuto nel febbraio scorso durante una visita eseguita mentre il medico era di turno, in una struttura sanitaria nella provincia palermitana, dove la donna si trovava per sottoporsi a terapie specifiche. La denuncia è stata raccolta all’interno della stesso nosocomio da personale specializzato, avvertito dalla vittima.

Gli investigatori hanno ascoltato le persone informate sui fatti con cui la donna si era confidata, scoprendo che in passato lo stesso medico aveva molestato sessualmente due donne che, con qualifiche diverse, avevano lavorato in quella struttura, ma che non avevano mai presentato querela.