Due scooter si sono scontrati, per cause ancora in fase di accertamento, nella centralissima via Palma, a Licata. I giovani conducenti, che viaggiavano da soli, sono finiti rovinosamente sul selciato rimanendo ferito. Immediato l’intervento delle autoambulanze del 118 che hanno trasferito i due ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Entrambi hanno riportato vari traumi. Sul posto per i rilievi è intervenuta un’auto della Guardia di finanza.