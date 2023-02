Colpo grosso in un’ottica: rubati molti occhiali

Ignoti ladri, durante le ore notturne, sono riusciti a penetrare in un negozio di ottica di corso Vittorio Emanuele, nel centro di Favara. Una volta dentro hanno fatto arraffato e portato via decine di prodotti e occhiali anche di note marche. Ancora in corso di quantificazione il bottino che però, da una prima stima, sarebbe ingente. A fare la scoperta è stato il titolare dell’esercizio commerciale che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della Tenenza di Favara che, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini. Per intrufolarsi gli autori del furto avrebbero forzato un infisso e tagliato le sbarre con un attrezzo. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di video sorveglianza.