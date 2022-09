Scontro tra due scooter, guidati da due fratelli: quattro feriti

E’ di quattro feriti, due dei quali ricoverati, e due denunciati alla Procura della Repubblica, il bilancio dell’incidente stradale registratosi in via Pirandello, a Canicattì, che ha coinvolto9 due motocicli guidati da due fratelli, disoccupati, canicattinesi di 25 e 18 anni. A scontrarsi una Honda, con a bordo il venticinquenne, e un ventiquattrenne, e una Aprilia Scarabeo, con in sella il diciottenne, e una diciassettenne. Subito dopo l’impatto, i quattro giovani di Canicattì con le ambulanze del 118 sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”.

Quadro clinico grave per il diciottenne, e la diciassettenne, che hanno riportato un trauma cranico, conseguenza di una ferita lacero-contusa, e di una frattura occipitale. Entrambi sono stati ricoverati. Gli altri due giovani hanno riportato lievi traumi, sparsi in varie parti del corpo. I due fratelli, inoltre, oltre appunto a rimanere feriti, sono stati denunciati dai carabinieri, perché si sono rifiutati di sottoporsi gli accertamenti dello stato d’ebbrezza alcolica, e dello stato di alterazione psicofisica.

I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì, si sono occupati dei rilievi.