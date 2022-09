Ladri prendono di mira panineria ambulante: misero il bottino

Qualcuno s’è intrufolato in un furgone, adibito a panineria ambulante, nella zona di viale Cannatello, e s’è portato via il registratore di cassa, contenente denaro contante, per un ammontare di qualche decina di euro. Il fatto è accaduto durante le ore notturne, mentre l’attività lavorativa era chiusa. Non dovrebbe mancare null’altro, anche se, qualche danno a cose è stato fatto.

I responsabili arraffato il misero bottino si sono allontanati velocemente dalla zona. Il raid è stato scoperto, l’indomani mattina, dal proprietario, un quarantaduenne, commerciante, residente ad Agrigento. Subito ha dato l’allarme al centralino del 112, poi, s’è recato alla caserma “Anghelone” della polizia di Stato, dove ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, hanno avviato le indagini. Il registratore, vuoto, è stato ritrovato a poca distanza. La speranza di risolvere il caso, è rivolta soprattutto all’eventuale presenza di impianti di video sorveglianza.