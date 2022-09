Inizio amaro per la Fortitudo Agrigento a Trapani, dove sul 63-47 il match è sospeso per impraticabilità del campo. A causa del troppo caldo e il forte tasso di umidità il parquet del PalaIlio è risultato scivoloso, con troppi rischi infortuni tanto da convincere il coach a risparmiare i big. Prossimo appuntamento al Palamoncada il 17 settembre alle 12 per la partita contro la Stella Azzurra di Roma.

2B Control Trapani – Moncada Energy Agrigento 63-47 (27-19, 14-10, 22-18, 0-0).