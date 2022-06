Scontro tra due scooter a San Leone, feriti due ragazzi

Due ragazzi, uno Agrigento, l’altro di Porto Empedocle sono rimasti feriti dopo lo scontro tra due scooter, avvenuto la scorsa notte, nei pressi di un locale della movida, in Viale delle Dune a San Leone. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure del caso. Uno dei due ha riportato diversi traumi giudicati guaribili con una prognosi di trenta giorni. Per l’altro conducente dello scooter solo lievi ferite. I due centauri viaggiavano da soli in sella ai propri mezzi a due ruote.