Le “stelle” dello sport al Verdura per la GZ19 Padel Cup

Le leggende del calcio internazionale si affrontano al Verdura di Sciacca in un torneo di Padel: Gianluca Zambrotta, Grosso, Dida, Serginho, Barone, Barzagli, Saviola e Luis Garcia. Fino ad oggi, 5 giugno, la prima edizione del GZ19 Padel Cup, organizzata dalla Padel Academy di Gianluca Zambrotta. Parte del ricavato sarà devoluto ad “AmicidiSean”, l’associazione che offre assistenza e cure necessarie alle persone affette da lesione spinale completa, con lo scopo di garantire loro la migliore qualità di vita possibile. Ad inaugurare la prima edizione del torneo anche Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel, l’attrice Anna Safroncik, la conduttrice Giorgia Rossi e Valentina Liguori, moglie di Zambrotta e organizzatrice dell’evento insieme a “Il Mondo di Scimpa”. Ieri sera , alla cena conclusiva dell’evento le maglie autografate degli ex calciatori assegnate tramite estrazione. Ad arricchire e animare la serata il gruppo Folk “Città dei Templi” di Agrigento, guidato da Riccardo Cacicia, che è riuscito a coinvolgere gli ospiti: protagonista la Tarantella siciliana che ha fatto innamorare gli sportivi. Gli ospiti hanno anche ballato e cantano sulle nostre delle tradizioni siciliane. Non poteva mancare “schiuri, schiuri”.