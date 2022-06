Giovane della Colleverde “sotto osservazione” della Novalba

Lo scorso Torneo Città di Licata è stato sicuramente un’ interessante kermesse di settore giovanile in cui si sono messi in mostra parecchi ragazzi. Fra i più interessanti sicuramente Nicolas Piraneo classe 2010, attaccante in forza alla Colleverde Agrigento.

In tanti hanno avuto modo di apprezzare le qualità del ragazzo soprattutto per l’educazione e la caparbietà. Ha fatto parte della selezione Novalba, guidata da Tonino Pinto, indiscusso scopritore di giovani talenti.

La speranza che il ragazzo possa continuare il suo cammino di crescita in una terra che è stata sempre prolifica di talenti.