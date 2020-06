Scontro tra due auto alla rotatoria, ferita una giovane donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato alla rotatoria di Cannatello, tra Villaggio Mosè e San Leone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un 80enne di Agrigento, alla guida di una Lancia Y, non si sarebbe fermato allo “Stop” ed ha centrato in pieno la portiera, lato passeggero, di una Volkswagen Golf.

Ferita una 28enne agrigentina che occupava il sedile passeggero della Golf. Con un’ambulanza è stata trasferita al prontop soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Illesi l’anziano e il guidatore della Golf, un 33enne di Casteltermini.

Sul posto gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi.