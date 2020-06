Il Chieti Basket 1974 riparte da un ex Fortitudo Agrigento

La sua carriera da senior inizia prestissimo, con la prestigiosa maglia della Fortitudo Bologna nel 2004. Nel 2005 lascia la sua città natale per trasferirsi a Brindisi in B1 e trova finalmente spazio con 18 minuti a partita, 7.8 punti e 2.6 assist. Nel 2006 passa ad Imola in Lega2 (26 giocate e 4.7 punti, per tornare poi a Brindisi per disputare i playoff di B1. Nel 2007 è ancora in Lega2 a Fabriano (6.7 punti in 25.6 minuti sul parquet con 3.3 assistenze) e poi tra i leader della nazionale under 20 di coach Sacripanti, che arriva terza all’europeo italo-sloveno. Nel 2008 si registra la sua prima parentesi abruzzese e nella massima serie, a Teramo, dove colleziona 31 presenze.

Il suo 2009 è a Cremona, ancora in A1, mentre nel 2011 scende ancora in A2 per cercare maggior spazio, che trova a Forlì (24.2 minuti e 7.9 punti) nella prima parte dell’annata ed a Rimini (23.9 minuti e 4.9 punti) nel girone di ritorno e nei playoff, fase in cui l’impiego cresce fino a 34.4 minuti (7.2 punti). Nel 2011/12 scende a Barcellona Pozzo di Gotto in A2 e gioca 34 partite. Avvio di stagione travagliato nel 2012 con Eagles Bologna (poi esclusi dal torneo), ma con un buon finale nel 2013 alla Viola R.Calabria in A2 (13.6 punti, 4.9 rimbalzi e 5.6 assist). Sempre nel 2013 rimane in Sicilia per iniziare una lunga parentesi ad Agrigento, squadra della quale diverrà simbolo e bandiera fino al 2017, con il playoff da incorniciare nel 2014/15 a 32.7 minuti, 11.1 punti (38% da3) e 5.4 assist a sera.

Nel 2017/18 risale lo Stivale fino alla Capitale, per restare in A2 vestendo la maglia dell’Eurobasket Roma (30 gare, 32 minuti di media e 8.1 punti), così come la stagione successiva (24.5 minuti, 6.1 punti). La’annata scorsa per Piazza ci sono 20 presenze a Casale Monferrato, sempre nel girone ovest della A2, con 16.2 minuti, ma in una roster pieno di play/guardie, 4.4 punti e 2.6 assistenze. Arriva a Chieti per farsi consegnare le chiavi della squadra e vestire la casacca n.21.

Fonte: ufficio stampa Chieti Basket 1974