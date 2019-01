Scontro tra auto, traffico in tilt ad Agrigento

Mattinata difficile per gli automobilisti agrigentini. Oltre i disagi causati dalle tante arterie chiuse o interrotte, ci si è messo pure un che ha visto coinvolte tre automobili a rallentare ulteriormente il traffico. Lo scontro, con feriti, si è verificato lungo la strada che collega Agrigento e Raffadali, proprio in prossimità della galleria Spinasanta.

Il sinistro, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificato a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che questa mattina è scesa su Agrigento. Tre i mezzi coinvolti in un tamponamento a catena che, fortunatamente, non ha fatto registrare gravi conseguenze ma il rallentamento della viabilità ha avuto ripercussioni in tutta la zona.