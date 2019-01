Ospedale San Giovanni di Dio, la piscina riabilitativa si trasforma in discarica

All’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio è presente una piscina riabilitativa che potenzialmente è una delle migliori strutture d’Italia, ma, trovandosi ad Agrigento, è stata riempita della cosa che per ora è più presente in città, la spazzatura.

La segnalazione arriva direttamente dal Deputato pentastellato Giovanni Di Caro che inneggia allo “scandalo” per ciò che avviene all’interno dell’ospedale. Il nosocomio agrigentino è purtroppo troppo spesso al centro dell’attenzione per le pessime condizioni in cui versa. Al suo interno sono moltissime le criticità e quest’utlima si aggiunge indegnamente alle altre.

Questa piscina potrebbe essere importantissima per la riabilitazione; la riabilitazione motoria in acqua, infatti, è considerata una delle più efficaci. Peccato che all’interno dell’ospedale sembra più conveniente utilizzare questo “spazio” come deposito di rifiuti. Lo stesso Di Caro ha promesso che a breve andrà a parlare con il nuovo manager dell’ASP, il Dott. Santonocito, per fare maggiore chiarezza.