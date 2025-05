Grave incidente del primo maggio: Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del primo di maggio in via Cavaleri Magazzeni, all’incrocio con viale dei Giardini, a San Leone. A scontrarsi due auto. Dopo l’urto una delle due si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e le ambulanze del 118. La persona ferita, in codice rosso, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I poliziotti della sezione Volanti della Questura e gli agenti della polizia Municipale si sono occupati della viabilità e dei rilievi.

