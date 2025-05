Giornata all’insegna del benessere e del relax

Immaginate una giornata tutta dedicata a voi stessi, lontano dalla frenesia quotidiana, dove il tempo sembra rallentare e ogni momento è pensato per rigenerare corpo e spirito.

Con l’ADLER SPA Relax Day, avrete l’opportunità di trascorrere un’intera giornata nel nostro eco-resort, godendo di trattamenti esclusivi, spazi dedicati al relax e una cucina che unisce la tradizione siciliana alle influenze contemporanee, sapientemente creata dal nostro Chef Giuseppe Schimmenti.

Il pacchetto comprende:

1 Massaggio ADLER Relax Essenze di SICILIA di 50 min, con manovre lente e avvolgenti, utilizzando olio biologico siciliano al profumo di agrumi, fico d’india e mimosa, dalle proprietà nutrienti, idratanti ed elasticizzanti.

1 Idrodetox al Sale di 15 min: trattamento rigenerante che stimola l’eliminazione delle tossine e aiuta a ritrovare l’energia.

Accesso al Mondo ADLER AQUAE : trascorrete la giornata tra le piscine panoramiche, ognuna pensata per offrire un’esperienza unica: la piscina “Sole” per un completo relax, la piscina “Dolce” per una sensazione di leggerezza e la Thalasso pool con vista mozzafiato su Capo Bianco. Non mancano le saune panoramiche finlandese e bio, il bagno al vapore e le zone relax per un completo benessere.

Accesso al Centro Fitness ADLER Fit : il nostro centro fitness offre la possibilità di partecipare anche a lezioni di fitness e yoga che stimolano il corpo e la mente.

Vital-bar a disposizione: acqua aromatizzata e tisane alle erbe vi accompagneranno per tutta la giornata.

Pranzo presso il nostro ristorante panoramico.

Per garantirvi il massimo del comfort, vi verrà fornito un kit spa completo di accappatoio, telo da bagno, telo sauna e ciabattine, per vivere la vostra esperienza senza pensieri.

È fondamentale prendersi del tempo per sé, e in un’oasi di benessere come l’ADLER Spa Resort SICILIA, a due passi da casa, ogni momento è pensato per ricaricare corpo e mente, offrendo un’esperienza unica di relax e rigenerazione in un ambiente di rara bellezza.

Il pacchetto è valido dal 4 al 18 maggio 2025 e il costo è di 183 € a persona.

Per info e prenotazioni, potete inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected] o chiamare al numero +39 0922 178 87 00.

