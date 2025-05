Marcello Giavarini celebra la Festa dei Lavoratori a San Biagio Platani: “L’arte è un omaggio al valore del lavoro”

SAN BIAGIO PLATANI – Un messaggio di auguri, ma soprattutto un gesto concreto per celebrare il lavoro e chi ogni giorno contribuisce alla crescita della comunità. In occasione della Festa del Primo Maggio, Marcello Giavarini, presidente di EgoGreen, ha scelto di sostenere le celebrazioni a San Biagio Platani, offrendo alla cittadinanza lo spettacolo dell’attore e comico Sergio Viglianesi.

“È un onore celebrare questa giornata speciale nel Comune di San Biagio Platani – ha dichiarato Giavarini – dove oggi avremo il piacere di assistere allo spettacolo di Sergio Viglianesi offerto da EgoGreen. L’arte e la cultura sono una testimonianza del valore del lavoro. Che questa festa sia un momento di riflessione e di riconoscimento per tutti coloro che, con dedizione, costruiscono ogni giorno il nostro futuro. Auguri a tutti!”.

Con la sua partecipazione attiva, Giavarini conferma ancora una volta la volontà di EgoGreen di essere vicino al territorio non solo attraverso l’impresa, ma anche sostenendo iniziative culturali e sociali. Il Primo Maggio a San Biagio Platani, grazie anche a questo contributo, diventa così non solo una giornata di festa, ma anche un’occasione per valorizzare il lavoro attraverso il linguaggio universale dello spettacolo.

