Incidente stradale a Licata in via Gela. A scontrarsi per cause in corso di accertamento, un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio il giovane che era a bordo dello scooter rimasto ferito.

Il centauro è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

