È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo, l’agricoltore Maricel Nicolae Neagu, conosciuto da tutti come Marcello, 44 anni, di nazionalità rumena, residente da anni a Ribera, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa sette metri, in contrada “Magone”, mentre era impegnato in lavori di potatura di alcuni alberi. I familiari hanno deciso di procedere con l’espianto degli organi. Era sposato e lascia un figlio adolescente.

I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul tragico incidente sul lavoro, la Procura della Repubblica di Sciacca, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo. Nella villetta di proprietà di un riberese quarantaquattrenne erano al lavoro altre due persone. Sul luogo è intervenuto il personale dello Spresal per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza.

