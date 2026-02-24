Ha installato un impianto di video-sorveglianza senza avere le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro. La scoperta nel corso di una ispezione in un autolavaggio di auto a Sciacca da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento.

Al termine del controllo il titolare è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Sciacca, perché ritenuto responsabile di installazione e utilizzo di sistema di video sorveglianza privo di autorizzazioni, e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di duemila euro.

