È di un giovane morto e un’altra persona ferita il drammatico bilancio di un incidente stradale che si è verificato domenica sera a Sciacca, all’incrocio tra le vie Morandi e Asmara. Per cause tuttora in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote, un 25enne, è deceduto poco dopo l’impatto.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimare il venticinquenne, praticandogli il massaggio cardiaco. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. A guidare l’auto una donna che è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata portata in ospedale. Sul posto la polizia e i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.