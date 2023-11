“Abbiano peccato di immaturità, sono arrabbiato per il risultato ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi”. Mister Coppa analizza in sala stampa la partita contro l’Acireale. Secondo il tecnico biancazzurro i suoi hanno giocato un calcio di alto livello per i prini 65 minuti, poi è stato merito dell’ Acireale che ci ha creduto e ha recuperato tre goal in pochi minuti. Anche per il ds Cammarata l’ Akragas ha peccato di inesperienza e verso la fine della partita ha temuto di non riuscire a portare a casa nemmeno il pareggio. Per la squadra biancazzurra si tratta del secondo pareggio, il primo fuori casa. Per Coppa comunque si tratta di un buon risultato perché “l’ Acireale è un’ ottima squadra” e l’ Akragas sta facendo un ottimo percorso considerato che hanno dovuto fare a meno di molti nomi importanti. Adesso per l’ Akragas c’ è un turno di riposo(avrebbe dovuto giocare contro il Lamezia). Il prossimo incontro si gioca di nuovo fuori casa contro il San Luca il prossimo 10 dicembre.