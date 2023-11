Ha violato il divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un 44enne del luogo, per violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento nei confronti del padre. Il favarese, già indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari al proprio domicilio, così come disposto dalla Procura di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.

Al quarantaquattrenne a nulla è servito il provvedimento disposto dall’Autorità giudiziaria e l’allontanamento, per tenerlo distante dal genitore, un pensionato ottantenne di Favara, più volte minacciato e non solo. Tra l’anziano padre e il figlio, anche nel recente passato c’erano state altre discussioni. Il padre poi, esasperato, vivendo in un costante stato d’ansia e di paura, aveva, trovato il coraggio e si era deciso a denunciarlo, ottenendo che gli venisse applicata la misura cautelare.

Il 44enne però non si è rassegnato e, l’altro giorno, si è presentato nuovamente sotto casa del padre. I militari dell’Arma, intervenuti, hanno constatato la presenza dell’uomo, in forte stato di agitazione ed hanno proceduto a trarlo in arresto per la violazione della misura cautelare.