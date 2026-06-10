Secondo giorni di lavori di messa in sicurezza in via Atenea nell’area della nascente sede universitaria di Agrigento. “In queste ore stanno giungendo numerose segnalazioni da parte di residenti, proprietari di immobili, professionisti, operatori economici e titolari di attività commerciali del centro storico in merito alle limitazioni di accesso a Via Atenea e alle strade limitrofe conseguenti ai lavori di messa in sicurezza in corso nell’area dell’ex ospedale – afferma in una nota Costantino Ciulla, consigliere comunale eletto al Comune di Agrigento -. Si tratta di un intervento certamente necessario e finalizzato alla tutela della pubblica incolumità, obiettivo che deve sempre rappresentare una priorità assoluta per chi amministra e per chi opera nell’interesse della collettività”.

“Tuttavia – continua Ciulla -, proprio perché tali lavori incidono in maniera significativa sulla mobilità e sull’accessibilità di una delle principali aree della città, ritengo che dovesse essere garantita una comunicazione preventiva più efficace e capillare nei confronti dei cittadini e delle attività interessate. Da quanto emerge dalle numerose segnalazioni ricevute, molti residenti e operatori economici sarebbero venuti a conoscenza delle limitazioni soltanto al momento della loro concreta attuazione, trovandosi improvvisamente nell’impossibilità di raggiungere le proprie abitazioni, i luoghi di lavoro o gli immobili di proprietà”.

“Per tale motivo rivolgo un appello al dirigente competente – sottolinea Ciulla – affinché venga fornito con la massima urgenza un chiarimento ufficiale sulle modalità di accesso consentite, sui percorsi praticabili e sulle procedure previste per garantire il diritto di raggiungere le abitazioni, le attività commerciali e gli immobili presenti nell’area interessata dai lavori. Ritengo altresì necessario che il Comando di Polizia Locale intervenga tempestivamente per fornire indicazioni chiare alla cittadinanza, coordinare la gestione della viabilità, predisporre adeguati percorsi alternativi e rafforzare la segnaletica informativa, evitando situazioni di disorientamento che rischiano di generare ulteriori disagi per residenti, lavoratori, imprese e visitatori”.

“In una zona particolarmente delicata come il centro storico cittadino – si legge ancora nella nota -, dove insistono abitazioni, attività commerciali, strutture ricettive, uffici e servizi, una corretta informazione rappresenta un elemento essenziale tanto quanto l’esecuzione stessa dei lavori. Una gestione efficace della comunicazione e della viabilità non tutela soltanto i cittadini e le attività economiche coinvolte, ma rappresenta anche una garanzia per il Comune. Eventuali disagi derivanti da limitazioni non adeguatamente comunicate o accompagnate da idonee soluzioni alternative potrebbero infatti determinare contestazioni e richieste di risarcimento per danni o mancati introiti che è interesse di tutti prevenire. La città sta vivendo una fase di passaggio amministrativo particolarmente delicata”.

“Proprio per questo è fondamentale che gli uffici continuino a garantire il massimo livello di efficienza, coordinamento e trasparenza, mantenendo costante l’attenzione verso le esigenze della comunità. Confido pertanto che nelle prossime ore possano essere forniti chiarimenti ufficiali e indicazioni operative puntuali, affinché siano garantiti contemporaneamente la sicurezza dei luoghi, il regolare svolgimento dei lavori e i diritti di chi vive, lavora e investe nel centro storico di Agrigento. Continuerò a seguire con attenzione la vicenda, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e rappresentando nelle sedi opportune le esigenze della comunità affinché vengano garantiti informazione, accessibilità e sicurezza per tutti”, conclude Ciulla.

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