Incidente stradale lungo la statale 115 all’altezza del bivio per le contrade “Mosella” e “Crocca” in territorio di Agrigento. Una donna è rimasta ferita nello scontro che ha coinvolto un pullman di linea su cui viaggiavano alcuni passeggeri e una Lancia Ypsilon.

Ad avere la peggio la donna alla guida dell’utilitaria. Con un’ambulanza del 118 è stata trasferita al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Ha riportato dei traumi sparsi sul corpo. Non è grave. Illesi l’autista e i passeggeri del bus. I carabinieri della sezione Radiomobile si sono occupati dei rilievi.

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