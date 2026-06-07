Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, sabato pomeriggio, lungo la strada provinciale 1 all’imbocco per la via per Fondacazzo e Villaseta. In sella alla sua moto di grossa cilindrata si è scontrato con una auto.

Il centauro, che indossava correttamente il casco salvavita, è stato letteralmente sbalzato dalla sella per poi rovinare sull’asfalto.

Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticato dei traumi non gravi. Cosa possa avere provocato lo scontro lo stanno cercando di accertare i poliziotti della sezione Volanti.

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