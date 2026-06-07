Trovato in possesso di cocaina, del peso di 100 grammi. L’ennesimo “colpo” nel continuo contrasto al traffico, smercio e consumo di droga è stato messo a segno dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e dai loro colleghi del Commissariato di Palma di Montechiaro. Arrestato un bracciante agricolo, Giuseppe Aserio, 47 anni, palmese, con precedenti specifici.

Deve rispondere dell’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’indagato, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, in attesa di comparire davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto. I poliziotti in un immobile in disuso nella disponibilità dell’indagato, hanno rinvenuto cento grammi di cocaina.

Sequestrata anche la somma di 9.500 euro in banconote di vario taglio. Ora sono in corso delle indagini per stabilire lo stupefacente quale canale abbia seguito per arrivare in quell’area di campagna.

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