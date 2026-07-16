Incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada che collega la zona industriale di Agrigento con i comuni di Aragona e Favara. A scontrarsi sono state due autovetture: una Volkswagen Golf e una Fiat Panda. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri della Stazione di Aragona.

Due le persone rimaste ferite trasferite al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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