Il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, questa mattina, è stato in visita ad Agrigento. Prima tappa il Palazzo di Città, dove ha incontrato il sindaco Michele Sodano. “È stato un onore accogliere a Palazzo dei Giganti il generale Luciano Portolano- ha detto il primo cittadino -. La sua visita assume un significato particolare per Agrigento, città che gli ha dato i natali è stato un’importante occasione di confronto sul ruolo delle istituzioni, sui valori della Repubblica e sulla funzione che la Difesa svolge al servizio della Nazione”.

“A nome della nostra città rivolgo al generale Portolano i più sinceri auguri di buon lavoro, con gratitudine verso un impegno al servizio della Repubblica per costruire un futuro di pace, sicurezza e dialogo”, ha concluso il sindaco. A metà mattinata il generale Portolano ha incontrato il prefetto Salvatore Caccamo, e successivamente si è recato alla Caserma Biagio Pistone, sede del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento.

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