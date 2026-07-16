I giudici della Corte di appello di Napoli hanno confermato le condanne nei confronti di tre persone di Sciacca, rimaste coinvolte nell’inchiesta su una presunta organizzazione dedita alla vendita di soldi falsi in Italia e all’estero scoperta lo scorso anno dai carabinieri.

Inflitti 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno per Mario Di Benedetto di 39 anni e Marco Gambino di 38 anni; 2 anni per Tonino Giordano, di 34 anni. Gli imputati erano accusati di aver acquistato partite di soldi falsi da una banda di falsari legata al clan camorristico Mazzarella di Napoli.

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