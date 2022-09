Scontro tra auto alla Mosella, e schianto sulla Ss 640: tre feriti

E’ di due feriti il bilancio dell’ennesimo incidente stradale, avvenuto ieri sera, lungo la statale 640, all’altezza della Mosella. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, forse per il mancato rispetto della segnaletica, sono state due auto: una Alfa Romeo e una Peugeot. Quest’ultima vettura dopo il violento impatto ha terminato la corsa sul guardrail, che delimita la carreggiata.