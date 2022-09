Lavori Quadrivio, Sollano e Nobile: “Sollecitiamo affinché siano terminati prima dell’inizio della scuola”

Su segnalazione di alcuni cittadini, i consiglieri comunali di Agrigento, Alessandro Sollano e Teresa Nobile, hanno effettuato un sopralluogo nella zona del Quadrivio Spinasanta, dove da qualche giorno sono iniziati dei lavori stradali che creano non pochi disagi. “La maggiore preoccupazione – dicono i due-riguarda soprattutto l’avvicinarsi dell’apertura delle scuole con l’inizio dell’anno scolastico che vedrà un aumento notevole di mezzi in circolazione. Vogliamo ricordare che la zona è una delle più trafficate della Città dove da anni si cerca di studiare un piano per smaltire il traffico caotico. Tali lavori sono necessari ma chiediamo all’amministrazione di sollecitare la ditta affinché possano completare e liberare la zona prima dell’inizio dell’apertura delle scuole che ricordiamo avverrà la prossima settimana.”