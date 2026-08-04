CAMPOBELLO DI LICATA. I conti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti riaccendono la polemica politica a Campobello di Licata. Al centro dello scontro c’è la presentazione del nuovo Piano Economico Finanziario (Pef) da parte del sindaco Vito Terrana, finita nel mirino del Partito democratico locale. Nel corso dell’illustrazione del documento, il primo cittadino ha addebitato i rincari storici alle gestioni passate, scatenando la reazione dell’opposizione.

Le accuse di «amnesia selettiva»

Dura la replica dei dem, che mettono in discussione la ricostruzione dell’amministrazione guidata da Terrana. Il Pd evidenzia come il sindaco abbia ricoperto in passato la carica di vicesindaco nella giunta Termini e fa notare la presenza decennale della sua forza politica, l’Mpa, nelle maggioranze che hanno amministrato il comune al fianco dello stesso Pd. Una continuità amministrativa che, secondo i democratici, rende incoerente lo scaricabarile sulle responsabilità dei costi passati.

La verifica in aula sui numeri del Pef

Il punto centrale della contestazione riguarda la riduzione del PEF per 93.000 euro, presentata dalla giunta come un risultato storico. Secondo la ricostruzione del Partito Democratico, emersa a seguito delle richieste di chiarimento formulate in aula dal consigliere Antonio Pitruzzella ai funzionari comunali, il risparmio non derivi da una maggiore efficienza della gestione. La cifra contabile sarebbe infatti frutto di un ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, a fronte di un costo reale del servizio che registrerebbe invece un incremento di circa 120.000 euro.

Prospettive e prossime mosse dell’opposizione

L’opposizione parla di una manovra puramente contabile su un bilancio complessivo che supera i 3 milioni di euro, sostenendo che le scelte dell’attuale giunta stiano precludendo un effettivo abbattimento delle tariffe a carico dei cittadini. Il Partito democratico ha già annunciato che nei prossimi giorni pubblicherà un’analisi dettagliata documento per documento, con ulteriori rilievi sulle criticità della gestione dei rifiuti in città.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp