LAMPEDUSA. Un evento straordinario ha segnato la notte della Riserva Naturale Isola di Lampedusa, dove la vita marina ha offerto uno spettacolo di rara continuità biologica. Sulla Spiaggia dei Conigli si è verificata una contemporaneità eccezionale: mentre i piccoli di Caretta caretta emergevano dalla sabbia per raggiungere il mare, una grande femmina della stessa specie risaliva il litorale per deporre le uova.

Il quattordicesimo nido della stagione

L’esemplare giunto a riva ha portato a 14 il conto dei nidi registrati durante l’attuale stagione estiva. Un dato che conferma il ruolo centrale dell’isola siciliana come uno dei siti di nidificazione più importanti del Mediterraneo per la conservazione della specie. L’intreccio tra la schiusa e la nuova deposizione sottolinea il costante ciclo riproduttivo che trova nella spiaggia lampedusana un habitat ideale e protetto.

La rete di monitoraggio e la risposta dei visitatori

La gestione di questo delicato ecosistema si fonda sull’azione congiunta del personale della Riserva Naturale e dei volontari, impegnati 24 ore su 24 nel pattugliamento dell’area. Durante i mesi estivi, le squadre controllano quotidianamente la sabbia e presidiano i nidi durante le fasi di schiusa per assicurare che i neonati raggiungano l’acqua senza interferenze. Fondamentale risulta anche la cooperazione dei turisti: il rispetto delle restrizioni e l’adesione alle norme di comportamento responsabile si confermano elementi decisivi per la tutela del patrimonio naturalistico dell’isola.

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