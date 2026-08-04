LICATA. Un luogo pensato dai giovani e per i giovani, con l’obiettivo di favorire partecipazione, confronto e nuove opportunità per il territorio. È stato presentato alla Regione Siciliana il progetto “Licata-Hub: Praticare restanza, coltivare futuro”, iniziativa attualmente in attesa dell’approvazione da parte dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

Una rete tra istituzioni e associazioni

La proposta nasce dalla collaborazione tra la Consulta Giovanile di Licata, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo e le associazioni “Dalla Sicilia nun si parti!”, Procivis Licata, Himera Movie Aps e Plastic Free Sicilia.

L’obiettivo è realizzare uno spazio dedicato ai giovani licatesi, da vivere liberamente come punto di incontro, aggregazione e condivisione, ma anche come sede di un tavolo permanente di confronto tra le nuove generazioni, le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del progetto.

Un laboratorio di idee per il futuro

L’iniziativa punta inoltre a creare un percorso stabile di partecipazione attraverso il coinvolgimento delle realtà associative del territorio e l’organizzazione di incontri periodici su temi ritenuti strategici per il mondo giovanile.

Il progetto prevede anche la nascita di un laboratorio creativo, nel quale ragazze e ragazzi potranno contribuire direttamente alla definizione di proposte e iniziative da sottoporre all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete alle esigenze delle nuove generazioni e rafforzare il legame tra i giovani e il territorio.

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