Scontro sulla statale 122: giovane in prognosi riservata

Un trentenne racalmutese si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è giunto ieri pomeriggio in elisoccorso, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 122, nei pressi di un distributore di carburante a Canicattì. La prognosi sulla vita è riservata. A scontrarsi sono state due auto: una Peugeot 307 ed una Wolkswagen Tiguan. Ad avere la peggio è stato il trentenne che era alla guida della Peugeot. La sua auto, dopo lo scontro, è finita contro un muro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo il racalmutese. Ferite meno gravi per il conducente della Tiguan che è stato comunque portato in ambulanza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I poliziotti del locale Commissariato di polizia hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.