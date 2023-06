“Seconda notte di fila da incubo al Viale delle Dune” lo sfogo del titolare di un b&b

Caos, musica ad alto volume ed episodi d’inciviltà gratuita. Protestano i titolari dei b&b e case vacanze di San Leone, che in questo periodo dell’anno sono già pieni di turisti. “Seconda notte di fila da incubo al Viale delle Dune – scrive su Facebook il gestore di un b&b in un post accompagnato dalle foto -. Decibel oltre ogni limite fino alle due di notte. Microfono dj esageratamente alto. Traffico impazzito con file di macchine bloccate nei due versi e clacson senza tregua. Per i residenti della zona una seconda notte insonne. Avrò dormito si e no 4 ore in due notti, così non ci si arriva a fine estate. Di operatori ecologici nemmeno l’ombra anche stamattina. Amen”.