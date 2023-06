Anziana scippata in pieno centro: è caccia ad un delinquente solitario

Un’anziana è stata scippata della borsa in pieno giorno, questa mattina, nei pressi della via Roma a Porto Empedocle. Ad agire è stato un malvivente solitario che arraffato l’accessorio è fuggito a piedi tra le vie del centro storico. La donna è stata subito soccorsa da alcuni commercianti del posto. Per fortuna non ha riportato conseguenze gravi anche perché, nonostante il violento strattone, è riuscita a rimanere in piedi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e le ricerche dell’individuo.