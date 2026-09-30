Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio per Torre di Gaffe, un tratto d’arteria compreso tra i territori comunali di Licata e Palma di Montechiaro. Il bilancio definitivo del sinistro parla di quattro persone rimaste ferite, ma fortunatamente per nessuna di loro si teme il peggio: nessuno versa in pericolo di vita.

Per cause ancora in fase di esatto accertamento, a scontrarsi sono state due autovetture che procedevano lungo la statale. L’impatto è stato particolarmente violento: a seguito della collisione, una delle vetture coinvolte, una Fiat Cinquecento, ha perso aderenza con l’asfalto ed è finita fuori strada, terminando la sua corsa nel terreno a ridosso della sede stradale.

I soccorsi sono scattati immediatamente grazie alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze dei sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente e hanno poi provveduto al trasferimento dei quattro feriti verso i più vicini presidi ospedalieri per tutti gli accertamenti e le medicazioni del caso.

Insieme al personale medico sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito necessari a stabilire la dinamica e le responsabilità dello scontro.

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