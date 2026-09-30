Proseguirà fino al 30 ottobre 2026 la mostra personale di Domenico Labate, intitolata “Distanze”, ospitata negli spazi del Circolo dei Nobili di Agrigento, nel cuore del centro storico cittadino. La proroga arriva al termine di un periodo caratterizzato da una significativa partecipazione di pubblico e dal crescente interesse suscitato dall’esposizione, che ha coinvolto non soltanto il pubblico agrigentino, ma anche numerosi visitatori e turisti presenti in città. Curata da Beniamino Biondi, “Distanze” rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Labate, artista e docente palermitano che sviluppa una ricerca capace di intrecciare pittura, poesia e musica. Le opere presentate nascono attraverso stratificazioni materiche, pigmenti, cenere e interventi gestuali, costruendo superfici dense di materia, colore e segni.

La scelta di prorogare la mostra nasce dunque dalla volontà di consentire a un pubblico ancora più ampio di conoscere il lavoro dell’artista e di visitare un’esposizione inserita in uno dei luoghi storici della vita culturale di Agrigento.

«Sono particolarmente felice che “Distanze” possa proseguire fino al 30 ottobre – dichiara Domenico Labate – perché questa proroga rappresenta innanzitutto un riconoscimento dell’attenzione e della curiosità con cui il pubblico ha accolto le mie opere. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno visitato la mostra e, in modo particolare, alla Direzione e al Comitato Scientifico del Circolo dei Nobili di Agrigento, oltre che al curatore Beniamino Biondi, per aver creduto in questo progetto e per avermi dato la possibilità di portare la mia ricerca in un luogo così significativo. L’incontro con il pubblico, soprattutto con i tanti visitatori arrivati anche da fuori città, è stato per me un momento prezioso di confronto e di condivisione».

“Distanze” prosegue così il percorso espositivo di Labate, la cui ricerca artistica si muove tra materia, visione e riflessione sull’esperienza umana. L’artista, che vive e lavora a Palermo, affianca alla pittura una consolidata attività poetica e musicale. La mostra sarà quindi visitabile fino al 30 ottobre 2026 presso il Circolo dei Nobili, Via Atenea, Agrigento, offrendo un’ulteriore occasione per incontrare le opere di Domenico Labate e per proseguire il dialogo tra arte contemporanea, pubblico e territorio nel cuore del centro storico agrigentino.

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