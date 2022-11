Scontro sulla Ss 640 nei pressi di Maddalusa: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto lungo la statale 640, nei pressi del bivio per Maddalusa. A scontrarsi due auto, una Chevrolet Aygo, su cui viaggiava il solo conducente, e una Fiat Punto, con a bordo un uomo e una donna.

La Chevrolet dopo l’impatto s’è ribaltata su un fianco, e il conducente è rimasto incastrato. Per liberarlo dai rottami dell’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I tre feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Non versano in pericolo di vita. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti, e gli agenti della polizia Stradale. La dinamica dell’incidente è tutta da accertare, anche se in quel punto, la strada risulta scarificata, in attesa di essere asfaltata.

GUARDA IL VIDEO