Nuovo o usato, quale conviene di più?

Quando si parla dell’acquisto di un’automobile, molti arrivano a chiedersi se convenga di più preferire il nuovo o l’usato. La risposta a questa annosa questione è, in breve, dipende. Purtroppo, non c’è una risposta univoca da dare, ma bisogna considerare molti fattori tra cui lo stile di guida, il tasso di utilizzo del veicolo e, non da ultimo, il budget a propria disposizione. Vediamo allora di fare alcune considerazione in più per capire che cosa fare quando si è alla ricerca di un veicolo.

Veicoli usati: pregi e difetti

Il mercato dell’automobile è sicuramente in crisi; i nuovi veicoli non si vendono in favore invece di quelli usati che sono molti richiesti. Il primo e più evidente punto di forza delle automobili usate è sicuramente il prezzo di vendita sul mercato. Per tale motivo, molti prendono in considerazione il noleggio a lungo termine auto usate che non hanno nulla da invidiare a quelle nuove. Nel momento in cui si è alla ricerca di un’automobile senza avere un grande budget a disposizione, l’usato è quello che di meglio ci sia in giro. Ovviamente, tutto sta in come è stata tenuta l’automobile, ma in genere sul mercato ci sono vetture davvero in ottime condizioni che non hanno nessun tipo di problema.

Chi sceglie l’usato riesce a risparmiare grazie alla svalutazione. In altre parole, un’automobile nuova che lascia la concessionaria perde già età del suo valore e il resto lo perde per strada negli anni a seguire. Sbaglia chi crede che non valga la pena un’automobile usata sia in cattive condizioni e che metta davanti ad alti costi relativi alla riparazioni perché non è affatto così. Sono veicoli perfetti in tutto e per tutto, sottoposti a verifiche e controlli meccanici in grado di garantire viaggi sicuri e tranquilli.

Automobili nuove: pro e contro

Chi invece preferisce le automobili nuove appena uscite sul mercato, ha il vantaggio di avere il meglio del meglio. Le automobili nuove sono dotate delle tecnologie più avanzate per quanto riguarda la connettività ma anche la sostenibilità ambientale. Infatti, non si tratta solo e unicamente di avere un veicolo top di gamma ma anche un mezzo che non inquina, garantendo comunque una buona autonomia su strada.

Ovviamente, chi va in concessionaria alla ricerca di una nuova automobile, la può personalizzare come preferisce. Infatti, ha la possibilità di scegliere colore, interni e tutto quello che desidera, costruendosi l’automobile come più gli piace. Questo è impossibile con un veicolo di seconda mano che è così com’è; non si può far niente se il colore non piace o il tessuto dei sedili è scomodo.

Tuttavia, bisogna ammettere che oggi acquistare un’automobile mette davanti a una spesa non indifferente e, per molti, insensata. In altri termini, occorre disporre di una cifra considerevole per avere un veicolo nuovo, tanto che alcuni devono chiedere un finanziamento indebitandosi per diversi anni a venire. Inoltre, l’automobile si svaluta in fretta ed è impossibile recuperare la cifra spesa per l’acquisto del veicolo.