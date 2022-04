Scontro sulla provinciale: due persone in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto lungo via Nuova Favara, la strada che dal centro di Agrigento, conduce alla rotatoria degli Scrittori. A scontrarsi per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia municipale, sono state una Bmw, guidata da un uomo, e una Citroen C3 con al volante una donna.

Feriti i conducenti in ambulanza trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, ma nessuno dei due, per fortuna, risultava essere in pericolo di vita. Sulla strada provinciale si sono portati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.