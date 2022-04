Incidente stradale sulla Statale 115: ferite quattro persone

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, ieri pomeriggio, in contrada “Vincenzella”, lungo la statale 115, nei presso dell’ingresso del bivio per l’abitato di Porto Empedocle.

A scontrarsi tre utilitarie. Quattro i feriti trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Tutti quanti hanno riportato traumi, per fortuna, giudicati non gravi. Gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, si è occupata dei rilievi che serviranno alla ricostruzione del sinistro, e a stabilire le responsabilità.