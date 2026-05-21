Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Matteo Rametta, ha inflitto la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione – pena sospesa – ad Alessandro Fenech, 44 anni, agrigentino, accusato di omicidio stradale e lesioni personali colpose. La vicenda scaturisce dall’incidente stradale mortale avvenuto il 16 agosto del 2021 lungo la Statale 640 nei pressi di contrada “Maddalusa” in cui perse la vita il cinquantenne Michele Terrasi. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a uno anno di reclusione.

Il giudice è invece andato ben oltre, accogliendo le richieste della parte civile costituita per gli eredi con il patrocinio l’avvocato Pietro Mirotta, che ha accertato la sussistenza del reato di cui all’art. 589 bis cp. aggravato dalla mancata osservanza delle norme al Codice della strada in concorso con un soggetto rimasto ignoto.

Il giudice ha disposto anche il risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. E l’imputato infine è stato condannato al pagamento delle spese processuali quantificate in 4.310 euro. La sentenza è arrivata dopo un lungo ed articolato processo che ha visto l’audizione di numerosi testimoni oculari, alcuni dei quali sentiti in videoconferenza perchè turisti ad Agrigento nel periodo a “cavallo” di Ferragosto di cinque anni fa ed un serrato confronto tra periti della Procura e della difesa per la ricostruzione cinematica del sinistro.

Il 44enne si trovava alla guida di un Piaggio Liberty con cui si andò a schiantare contro un Sh Honda su cui si trovavano Terrasi e il genero trentenne.

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