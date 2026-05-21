Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha visitato il cantiere del viadotto Maddalusa sulla statale 640, accompagnato dai vertici Anas e dalle più alte cariche istituzioni e delle forze dell’ordine della provincia. L’apertura dello snodo stradale tra Agrigento e Porto Empedocle è prevista entro l’anno: precisamente entro il 31 novembre.

“Riaprirà in autunno, ma spero anche prima, ottobre se sono bravi – ha detto il ministroSalvini -. Hanno trovato qualche problemino lungo il percorso, però visto che ci abbiamo messo i finanziamenti, ho chiesto quando torneranno a passare le prime auto, moto e camion e mi hanno detto autunno. Più ottobre che novembre. Mettiamola così”.

I lavori sono partiti nel marzo 2026. Dalla demolizione controllata delle campate e dei piloni alla preparazione del sedime stradale. Secondo i vertici Anas, l’intero intervento dovrebbe concludersi entro novembre 2026.

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