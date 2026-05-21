Basket femminile, ad Agrigento il 1° Memorial “Giuggiola Anzalone”: sport, fair play e amicizia in campo

AGRIGENTO – Una giornata di sport, ricordi e valori condivisi nel segno della pallacanestro femminile giovanile. Sabato 23 maggio 2026 il PalaSport “Pippo Nicosia” ospiterà il 1° Memorial “Giuggiola Anzalone”, triangolare Under 15 organizzato dal Panathlon Club di Agrigento insieme alle società Real Basket Agrigento, Basket Eolie e Lady Miners Caltanissetta.

L’iniziativa nasce per ricordare Giuggiola Anzalone attraverso ciò che più amava: il basket, il sorriso, lo spirito di squadra e il fair play. Non soltanto una manifestazione sportiva, ma un momento di aggregazione dedicato alle giovani atlete e ai valori educativi dello sport.

Il programma prenderà il via alle ore 16.30 con la sfida tra Real Basket Agrigento e Miners Lady Caltanissetta. Alle 17.30 sarà la volta di Miners Lady Caltanissetta – Basket Eolie, mentre alle 18.30 si affronteranno Basket Eolie e Real Basket Agrigento. A chiudere la manifestazione, alle 19.30, le premiazioni finali.

Nel corso del pomeriggio verrà inoltre affissa, nell’atrio del palazzetto, una targa commemorativa dedicata a Giuggiola Anzalone, per custodire il ricordo della sua passione per la pallacanestro e il legame con il mondo sportivo agrigentino.

Lo slogan scelto per l’evento racchiude perfettamente il senso della giornata: “Il sorriso in campo, il Fair Play nel cuore e l’amicizia come valore”. Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, chiamate a vivere lo sport come occasione di crescita, rispetto e condivisione.

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